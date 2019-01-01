В Санкт-Петербурга отмечают праздник Крещения Господня. Беглов совершил омовение в проруби





В МЧС сообщают, что за последние годы трагических случаев на Крещение не фиксировали.





Температура доходила до отметки -19. В городе подготовили 28 купелей, сообщили в МЧС.





Беглов и Аникин совершили омовение в проруби на Неве, сообщили в правительстве.





Крещение Господне празднуется в честь описанного в Библии крещения Иисуса Христа от Иоанна Крестителя в реке Иордань. Католики отмечают его 13 января.









В Санкт-Петербурге 19 января православные жители отмечают Крещение Господне. В ночь с 18 на 19 января врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов и глава регионального МЧС Алексей Аникин проверили, как спасатели обеспечивают безопасность на купелях города, сообщили в правительстве.