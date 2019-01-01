Врио губернатора Александр Беглов прибыл с проверкой в Красногвардейский район Петербурга





Беглов посетил детский сад на Пискаревском пр. у ЖК “Новая Охта”, который начали строить в 2015 году, но из-за постоянной смены исполнителей работ, он в итоге стал проблемным объектом, сообщили в Смольном.



Врио губернатора заявил, что в распоряжение властей здание должно поступить готовым к 1 июня, чтобы 25-го августа туда можно будет впервые впустить детей, сообщили в правительстве. Он сравнительно небольшой: там будут заниматься всего 8 групп из 160 детей.









Врио губернатора Александр Беглов прибыл с проверкой в Красногвардейский район утром 19 января Санкт-Петербурга, сообщили в Смольном.