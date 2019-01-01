За обезвреживание бомбы в Петербурге мужчина хотел полтора миллиона и водительские права





В полиции возбудили дело. Злоумышленника искали четыре дня и наконец сотрудники центра противодействия экстремизму задержали мужчину 35-ти лет в хостеле на Яковлевском переулке, сообщили в правоохранительных органах. Если вину докажут, ему грозит от 6 до 8 лет.





Неизвестный мужчина 15 января сообщил о бомбе, заложенной где-то в Санкт-Петербурге: за ее обезвреживание он хотел 1,5 млн рублей и свое водительское удостоверение, которое у него забрали, сообщили Gazeta.SPb в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти 19 января. Позже его нашли в Московском районе города.