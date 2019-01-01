В Петергофе женщина 32-ух лет заявила, что у нее угнали Kia Sorento Prime за 2,5 млн рублей





Женщина 32-ух лет заявила полицейским, что кто-то угнал в Петергофе ее автомобиль KIA Sorento Prime 2018 года выпуска с Ботанической ул.. По ее словам, стоит он не меньше 2,5 млн рублей. В полиции уже возбудили о дело о краже в особо крупном размере: за нее по УК РФ можно получить до 10 лет тюрьмы плюс штраф в размере 1 млн рублей. Угонщиков начали искать.





В Петродворцовом районе Санкт-Петербурга угнали иномарку за 2,5 млн рублей, сообщили Gazeta.SPb в ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области 19 января.