В селе Паша в Ленинградской области из салона сотовой связи украли 260 тысяч рублей





Полицейским рассказала о пропаже денег жительница села Паша 50-ти лет. Салон связи находился на ул. Набережной, сообщают в полиции. Детали не уточняются: возможно, злоумышленник проник в помещение ночью. Полицейские выясняют обстоятельства и решают, возбуждать ли по факту пропажи уголовное дело. Злоумышленника уже ищут.









Из отделения связи в Волховском районе Ленинградской области в пятницу 18 января похитили 260 тысяч рублей, сообщили Gazeta.SPb в ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.