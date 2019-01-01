В больницу Центрального района привезли жителя республики Тыва с ножевыми ранениями





Как сообщают в ГУ МВД, мужчину госпитализировали в пятницу 18 января из комнаты коммунальной квартиры на Старорусской ул. Кто нанес ему раны неизвестно: полицейские проводят проверку и уже начали искать виновного. За причинение тяжкого вреда здоровью ему грозит до 10 лет тюрьмы.





В Центральном районе Санкт-Петербурга медики борются за жизнь мужчины из республики Тыва, сообщили Gazeta.SPb в правоохранительных органах. Сотрудники больницы позвонили в полиции и сообщили, что к ним поступил пострадавший 34-ех лет с многочисленными ножевыми ранениями.