Петербургская школьница рассказала, что ее избили одноклассницы за оскорбление в соцсети





Спустя несколько дней девочка сняла видео в больнице, где сейчас лежит, и рассказала о подробностях нападения, сообщает РИА Новости. По словам пострадавшей, ее вызвали на встречу одноклассницы вечером 8 января. Они пришли в подъезд и начали бить девочку. По мнению жертвы, ей пытались отомстить за анонимное оскорбление в Интернете, которого она не писала. По ее словам, ее пыталась защитить вышедшая на лестницу соседка, но той сломали руку.



