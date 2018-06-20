В каждой четвертой маршрутке в Петродворцовом районе Санкт-Петербурга нашли нарушения





Всего сотрудники ГИБДД, отдела по борьбе с коррупцией и миграционного отдела МВД проверили 43 маршрутных автобуса, сообщили в МВД. Из них у 10 наши технические нарушения — или такие неисправности, при которых перевозить людей запрещено. От фирмы, которая занимается перевозками, потребовали все исправить





Полицейские проверили маршрутки, занимающиеся перевозкой людей в Петродворцовом районе Санкт-Петербурга, сообщили в ГУ МВД 19 января. В результате почти каждый четвертый автобус был снят с маршрутов.