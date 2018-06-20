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В каждой четвертой маршрутке в Петродворцовом районе Санкт-Петербурга нашли нарушения

10:06
Тэги: маршрутки, мвд, Петродворцовый район
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Тэги: маршрутки, мвд, Петродворцовый район



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