Неизвестные устроили взрыв на вечерней литургии Спасо-Преображенского собора в Украине





На вызов приехали оперативники и саперы: быстро выяснилось, что взорвали не шашку, а приспособление для игры в страйкбол. В результате неприятного происшествия никто не пострадал, храм тоже в полном порядке, сообщили в полиции. Тем не менее, уголовное дело возбуждено и полицейские начнут поиск хулиганов.





Возможно, причиной произошедшего стал текущий религиозный кризис на Украине: Православная церковь Украины получила автокефалию от Константинополя, но каноническая УПЦ считает новую церковь раскольнической.





В г. Сумы во время литургии в Спасо-Преображенском соборе 18 января посетители стали свидетелями взрыва небольшой шашки у входа в собор, сообщает областной отдел полиции Украины.