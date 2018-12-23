Культурный поход в Санкт-Петербурге: что посетить в субботу и воскресенье 19 и 20 января





В Ботаническом саду завершается выставка орхидей: посмотреть на них можно будет до конца воскресенья 20 января. В Музее Игровых автоматов сегодня 19 января проходит вечер джазовой музыки в 20:30. В “Люмьер Холле” можно посмотреть на картины Босха и Брейгеля и посетить выставку “Сад сновидений”. В Клубе Opera пройдет концерт “Краснознамённая дивизия имени моей бабушки”.





В эти выходные в Санкт-Петербурге жителей ждет множество интересных культурных событий. Одно из них — премьера триллера М. Найта Шьямалана “Стекло” о команде людей со сверхспособностями. Главные роли исполнили Брюс Уиллис, Самуэль Л.Джексон и Джеймс МакЭвой. М.Найт Шьямалан до этого снял “Сплит”и “Неузвимого” - две предыдущие главы истории, но известен прежде всего по фильму “Шестое чувство”.