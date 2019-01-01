Пожар на трубопроводе в Мексике: 21 человек погиб, более 70 пострадали. Огонь еще не потушен





Предполагается, что причиной пожара и взрыва стало незаконное подсоединение к топливному трубопроводу. Огонь до сих пор тушат, число пострадавших достигло 71 человека. Из Мехико к месту происшествия прибыло четыре спасательных вертолета.





Как сообщает ТАСС, за 2018 год зарегистрировано 12 тысяч врезок в трубопровод с топливом в Мексике — из-за злоумышленников власти потеряли свыше $3 млрд.





При взрыве на трубопроводе в Мексике ночью с 18 на 19 января погиб 21 человек, сообщает глава штата Идальго Омар Файяд в Twitter.