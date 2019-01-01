Беглов надеется вернуть парковку по четным и нечетным дням на добровольной основе





Рабочие заявляют, что самым большим препятствием уборке становятся машины. По мнению Беглова, нужно вернуться к системе парковки по четным и нечетным дням недели — но на добровольном формате, сообщили в правительстве.





Ранее в городе действовала система чередования парковки автомобилей: специальных знак разрешал или запрещал парковаться на участке в зависимости от числа месяца. Позднее практика была судебна запрещена, сообщают в правительстве, а значит и знаки исчезли. Каким образом Беглов надеется вернуть практику на добровольном начале пока не уточняется.





Действующий губернатор Александр Беглов ночью с 18 на 19 января проверил, как убирают снег в Приморском и Выборгском районе, сообщили в Смольном.