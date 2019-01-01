Болгария выдала США россиянина, которого в Америке считают интернет-мошенником





По сообщению работников консульства, задержанного выдали властям США в Болгарии. Подозреваемый уже заключен под стражу в одной из тюрем Бруклина. Как сообщили в посольстве, в ближайшее время работники навестят его и помогут разобраться в деле.





По данным в сети, экстрадиция своих граждан не допускается в большинстве стран, хотя принята в почти всех странах ЕС и США. Россия своих собственных граждан, как правило, не выдает.





Гражданин России прибыл в Америку 18 января в сопровождении сотрудников безопасности США, сообщило российское посольство в Twitter. Мужчина обвиняется в компьютерном мошенничестве.