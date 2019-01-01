Жители Санкт-Петербурга поделились эмоциями от купания в проруби в социальных сетях





Всего для верующих подготовили 28 прорубей, сообщили Gazeta.SPB в ГУ МЧС по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. Губернатор Ленобласти Александр Дрозденко сам окунулся в ледяную воду, о чем свидетельствуют фотография, появившаяся в его Instagram. Пользователи социальных сетей поздравляют друг друга с праздником и желают крепкого здоровья. “Водичка сегодня тепленькая,” - комментируют свое ночное купание некоторые пользователи.





В Санкт-Петербурге 19 января отметили праздник Крещения: православные жители города совершали омовения в оборудованных купелях во всех районах города под наблюдением спасателей.