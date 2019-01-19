На улице Шелгунова горит припаркованный мини-грузовик в Невском районе Петербурга (фото)





Очевидцы сообщают, что пожар начался примерно в 6 часов 45 минут утра. На фото видно, что горит припаркованный на ул. Шелгунова мини-грузовик, по словам авторов записи, это “Газель”. Пожарных на месте пока нет и они не сообщили о ликвидации пожара. Причины неизвестны, хотя автор записи утверждает, что имел место поджог. Пока что о пострадавших в результате пожара не сообщалось.





В субботу утром 19 января в Невском районе жители Санкт-Петербурга стали очевидцами пожара на ул. Шелгунова сообщили в группе “ДТП и ЧП Санкт-Петербурга”.