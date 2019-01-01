Спасатели продолжают поиск четвертого пилота после столкновения двух Су-34 на Дальнем Востоке





Причиной инцидента, как сообщается, стала ошибка одного из пилотов, сами самолеты были исправны. В Минобороны сообщают, что сейчас полеты истребителей-бомбардировщиков приостановлены.





Самолеты Су-34, по данным в сети, производится в России с 2008-го года, на январь 2018 у РФ имелось 118 таких аппаратов. Самолетом управляют двое.





В пятницу 18 января на Дальней Востоке потерпели крушение два боевых самолета Су-34, сообщает ТАСС. После аварии сотрудники МЧС отыскали тела двух погибших пилотов. Одного спасли и ищут четвертого, сообщает агентство.