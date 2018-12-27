В Санкт-Петербурге празднуют Крещение: спасатели опубликовали список купелей для омовения





ознакомиться на сайте МЧС. Список включает 28 мест в нескольких районах города, с ним можно





Спасатели рассказали о простых правилах безопасности при купании: в МЧС предупреждают, что при наличии медицинских противопоказаний от купания стоит отказаться. Перед омовением лучше не пить алкоголь, сделать разминку, не сидеть в воде дольше 1 минуты и не мочить голову.





В Санкт-Петербурге православные сегодня 19 января отмечают праздник Крещения Господня: в связи с этим городские службы оборудовали несколько крещенских прорубей, в которых желающие смогут окунуться в воду под присмотром спасателей, сообщили в управлении МЧС по Санкт-Петербургу и области.