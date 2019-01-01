В Смольном прошло ночное совещание, посвященное уборке снега в Санкт-Петербурге





Суббота 19 января станет рабочей для сотрудников “Жилищных агентств” в связи с тяжелой ситуацией на дорогах, сообщили в правительстве. Беглов заявил, что население продолжает жаловаться, хотя дорожные службы работают в усиленном режиме — в городе выпали небывалые объемы снега. Наиболее тяжелая ситуация в Калининском и Выборгском районах.





Беглов поручил сначала очистить территории детсадов, школ и больниц, плотно работать с жителями, чтобы оперативно узнавать о проблемных зонах, сообщает Смольный.





По статистике Смольного, на дороги вышли 1163 дворника и работает столько же техники. При этом во дворах снегом занимаются почти 8 тысяч рабочих. Примерно 1,5 тысячи человек заняты на крышах.





Врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов собрал руководителей районных властей в ночь с 18 на 19 января на совещание, чтобы обсудить текущее положение борьбы со снежными завалами, сообщили Gazeta.SPb в Смольном.