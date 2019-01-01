Погода в Санкт-Петербурге 19 января: наступили крещенские морозы, они продлятся несколько дней





К празднику Крещения, который православные Санкт-Петербурга и всей России отмечают именно сегодня, согласно народным преданиям и приметам, обычно и наступают самые жестокие морозы зимы. В ближайшие дни они не спадут: холод до -12 каждый день синоптики обещают вплоть до 25 января, сообщает сервис.





Сегодня 19 января в пятницу в Санкт-Петербурге ожидают от -12 градусов мороза утром и до -6 градусов к вечеру, сообщает сервис Яндекс.Погода. Возможен новый снегопад. Ветер составит чуть больше 2 м/с утром и днем, но возрастет до 4 м/с к ночи.