Беглов назвал причину, по которой дорожники не справляются с уборкой снега

Помимо прочего, считает Беглов, причина еще в припаркованных автомобилях, из-за которых снегоуборочным машинам сложно справляться со своей работой максимально хорошо. В этом случае может помочь правило четного и нечетного дня – когда горожане паркуется только с одной стороны улицы в тот или иной день. Таким образом, перед дорожниками не будет никаких препятствий, говорится в «Мойка78».