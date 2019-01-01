В Петербурге утвердили появление нового движения – союза уличных театров

В Центре Михаила Шемякина в Санкт-Петербурге 18 января представили движение уличных театров. Об этом сообщает радио “Культура”.





Теперь союз будет работать над тем, чтобы создать облик современного уличного театра в России. Оно объединило множество артистов, которые закрепят его статус.





Также новой организации придётся преодолеть немало труднстей: создать нормативную базу функционирования, постараться выйти на международные площадки, и, кроме того, внедрить новую культуру в жизнь россиян.





Недавно Gazeta.SPb писала, что сто театров примут участие во Всероссийском театральном марафоне. Запуск состоится 18 января во Владивостоке – там символ года вручат руководителю театра, открывющего марафон. Завершится акция 15 ноября в Калининграде – к тому времени символ Года Театра объедет всю Росиию .(Виктория Елисеева, Gazeta.SPb).



