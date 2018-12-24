Новый гимн Военно-морского флота России презентуют в Москве

Презентация песни, посвящённой Военно-морскому флоту России, пройдёт 20 января в Большом зале Московской консерватории. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на фонд популязации классической музыки “Опера”. Собственно, этот фонд и выступил организатором концерта.





Музыку к песне-гимну под названием “Море поет” написала Александра Пахмутова. Стихи создал Николай Добронравов.





Гимн иисполнит Центральный военный оркестр Министерства обороны РФ.





Ранее Gazeta.SPb рассказывала о том, что на Невском проспекте трубач дядя Миша исполнил для марокканских болельщиков гимн их страны. Это происходило во время проведения ЧМ- 2018 . (Виктория Елисеева, Gazeta.SPb).







