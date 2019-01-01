Иностранцы рассказали, какие блюда считают традиционно русскими

В результате опроса граждан из 33 разных государств мира, Ассоциация узнала, какие три блюда у иностранцев ассоциируются с Россией. Об этом пишут “Известия”.





Оказалось, что прежде всего жители Зарубежья связывают с Россией борщ. На второй строчке находится водка. Третье место заняла чёрная икра.





Для организации, проводившей опрос, результаты стали шагом к пониманию того, что иностранцы плохо знают русскую кухню. А именно: они не представляют себе, насколько разнообразны её блюда.





Сообщается, что гастрономический туризм в России планируется продвигать активнее, и даже пригласить к участию в этом звезд.





Ранее Gazeta.SPb писала о том, что ученые рассказали, какой режим питания продлевает жизнь. Оказалось, что для долголетия необходимо употреблять еду только десять часов в сутки . (Виктория Елисеева, Gazeta.SPb).



