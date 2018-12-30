Эксперт рассказал, как обезопасить себя от утечки данных



Также стоит иметь несколько почтовых ящиков. Довольно часто хакеры взламывают базы данных, в которых хранятся номера телефонов, мэйлы и прочая информация о клиентах тех или иных интернет магазинов. Для регистрации в онлайн-магазинах можно завести отдельный ящик, чтобы обезопасить личный, рассказал специалист РИА Новостям.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что эксперты рассказали о новом вирусе-вымогателе, который подчиняет компьютеры своей воле. (Элла Андреева, Gazeta.SPb) Также стоит иметь несколько почтовых ящиков. Довольно часто хакеры взламывают базы данных, в которых хранятся номера телефонов, мэйлы и прочая информация о клиентах тех или иных интернет магазинов. Для регистрации в онлайн-магазинах можно завести отдельный ящик, чтобы обезопасить личный, рассказал специалист РИА Новостям.

Специалист технического сопровождения сервисов ESET Russia Андрей Ермилов уверяет, что думать об этом все-таки стоит, потому что проблема касается каждого. Чтобы избежать неприятных инцидентов, стоит как можно чаще менять пароли, при этом придумывая максимально сложные.