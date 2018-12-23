Беглов вновь нагрянул с неожиданной проверкой на улицы Санкт-Петербурга



Напоминаем, что прошлой ночью Беглов ездил в Петроградский район. Там его прокатили на снегоуборочной машине.





Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что Беглов лично проконтролировал, насколько качественно убирают Петроградку ночью. В четверг, к слову, выпала среднемесячная норма осадков, что затрудняло движение на дорогах и создавало опасные условия для людей. (Элла Андреева, Gazeta.SPb)

Александру Беглову вновь не спится – на этот раз он поехал в самые проблемные районы. Дело в том, что жители сразу двух районов больше всего жаловались на недобросовестность людей, убирающих дороги, тротуары и дворы. Узнав это, глава города проинспектировал Выборгский и Приморский районы, отчитав дорожников.