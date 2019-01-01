Мужчина, который тушил пожар на Центральной улице, получил серьезные ожоги рук



Сейчас потерпевший находится под наблюдением специалистов, говорится в паблике «Аварийный Петербург». Есть мнение, что дом загорелся после розжига печи. Пока что никакой официальной информации более не поступало.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что в Красногвардейском районе в Ржевке огонь охватил частный дом. Пользователи социальных сетей пишут, что пожарные увязли в снегу, пытаясь прийти на помощь. (Элла Андреева, Gazeta.SPb) Сейчас потерпевший находится под наблюдением специалистов, говорится в паблике «Аварийный Петербург». Есть мнение, что дом загорелся после розжига печи. Пока что никакой официальной информации более не поступало.

Спасатели, прибывшие на место происшествия, обнаружили горящий деревянный дом. Все это время 61-летний хозяин жилья старался ликвидировать возгорание своими силами. Ему вызвали скорую помощь и отвезли в медицинское учреждение – врачи диагностировали серьезные ожоги рук.