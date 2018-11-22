Подо льдом озера в Антарктиде обнаружили жизнь

В одном из подледных озер Антарктиды учёные нашли останки необычных животных. Об этом пишет журнал Nature 18 января.





Так, на расстоянии 600 км от Южного полюса были найдены остатки древних ракообразных и их личинки, и также останки тихоходок. Пока исследователи не могут сказать, как именно эти животные оказались подо льдом озера в Антарктиде.





Однако учёные высказывают такое предположение. 10-120 тысяч лет назад, когда ледники Антарктиды временно отступали из-за потепления, ракообразные и тихоходки успели проникнуть на эту территорию.





Сейчас специалисты проводят исследование ДНК найденных организмов, чтобы получить более точные результаты.





Недавно Gazeta.SPb писала о том, что канадские ученые предположили существование параллельной Вселенной из антивещества . (Виктория Елисеева, Gazeta.SPb).



