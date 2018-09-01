Эпизод российского мультика «Маша и Медведь» попал в Книгу рекордов Гиннесса

Ролик под названием «Маша плюс каша» уже набрал более 3,3 миллиардов просмотров – сложно представить, что какое-либо еще видео может побить этот рекорд. Таким образом, российский мультфильм стал самым просматриваемым анимационным роликом на платформе за всю историю ее существование. Успех «Маши и Медведя» подтолкнул видеоплатформу Netflix выкупить права на мультфильм, чтобы показывать его в США. Помимо прочего, историю о девочке и ее друге любят дети Великобритании и Италии, говорится в ТАСС.