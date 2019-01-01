Дороги Петербурга разметят почти за 500 млн рублей

Петербургская “Дирекция по организации дорожного движения” 18 января опубликовала на сайте госзакупок информацию о том, кто будет на носить разметку на дороги Петербурга.

Победителями 13 аукционов выбрали шесть организаций – они будут выполнять работы за 465 млн рублей.





Разметку на дороги разных районов города нанесут ЗАО “Трест”, “Роуд Лайф”, “Перекрёсток”, ООО “Траектория”, “Продвижение”, “ЭДС”.





Список компаний приведён по убыванию. То есть ЗАО “Трест” будет выполять работы почти за половину стоимости и обслужит семь районов города. Компания “ЭДС”, напротив, расчертит дорогу только в Пушкинском районе за 32 млн рублей.





Ранее Gazeta.SPb писала о том, кто вывезет из Петербурга мусор, решит электронный аукцион . (Виктория Елисеева, Gazeta.SPb).



