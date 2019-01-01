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Дороги Петербурга разметят почти за 500 млн рублей
00:46
Тэги: разметка, конкурс, пешеходный переход
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