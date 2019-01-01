В Вологодской области начали продавать яйца по одной штуке

Напоминаем, что согласно данным Росстата яйца в 2018 году подорожали на 26%. Снижение цен явно не предвидеться, поэтому продавать яйца поштучно – это отличная идея.





Недавно много шума наделала новость о «девятке» яиц в преддверии Нового года. Инициатором тренда стала птицефабрика «Вараксино», говорится в РИА Новости.







