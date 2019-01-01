|
Сегодня
19 января, суббота
Обновлено
|
Погода
+3°, влажность 69%Завтра
|
Валюта
$ 65.63
€ 75.08
|
В Вологодской области начали продавать яйца по одной штуке
00:30
Тэги: яйцо, вологодская область
Еще на Gazeta.SPb
- Крем от геморроя «Здоров»
- Русская православная церковь освятит все океаны мира в крещенскую ночь
- Глава «Россети» заявил, что компания хорошо справилась с ликвидацией последствий снежного штора в Ленобласти
- Труп, накрытый чёрной плёнкой, лежит на станции метро "Приморская"
- В Санкт-Петербурге выдалась одна из самых снежных зим
- Руководителям дорожных предприятий Петербурга хочется плакать от количества выпавшего снега
- Три миллиона из бюджета Петербурга утекло на баннеры с опечаткой
- Россияне стали намного меньше доверять Владимиру Путину
- Строительные леса у выборгского колледжа рухнули под весом снега
- В России могут запретить продавать алкоголь и табак в обычных магазинах
- Огоньки петербургской телебашни заменят на новые за 133 миллиона рублей
- У "Приморской" на пешеходном переходе сбили мужчину
Новости от партнеров
|
Открыт восточнославянский опыт в в лечении простатита
Общество
Материалы по теме
Подписка
на новости
на новости
Для добавления комментария требуется авторизоваться на сайте.
Новым пользователям необходимо зарегистрироваться.