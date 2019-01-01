Русская православная церковь освятит все океаны мира в крещенскую ночь

В ночь с 18 на 19 января, когда православные празднуют Крещение, духовенство освятит воду в Северном Ледовитом, Атлантическом, Тихом и Индийском океанах. Об этом сообщает “Интррфакс”.





Это станет продолжением традиции освящения воды в морях и океанах, которое проводится каждый год уже несколько лет.







Организатором освящения выступает духовенство Московского патриархата РПЦ. Обряд в крещенскую ночь проведут русские священники, которые сейчас находятся или живут за границей в прибрежных городах.





Сегодня Gazeta.SPb рассказывала о том, что пятая часть росссиян намерена окунуться в крещенскую прорубь в этом году . (Виктория Елисеева, Gazeta.SPb).



