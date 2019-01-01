Глава Почты России рассказал, сколько на самом деле стоит его квартира

Глава Почты сказал, что никакой он не миллиардер, а все его доходы и расходы видны как на ладони.





«Квартира действительно дорогая, но у меня большая семья, а доход позволяет надеяться на то, что я постепенно смогу погасить ипотеку», - поделился он с ТАСС.









Подгузов поспешил успокоить «акул пера». Глава Почты России уверил, что его квартира стоила всего лишь 100 миллионов, а не миллиард, и была куплена в ипотеку. Правда, часть денег Подгузов выплатил из личных сбережений, кое-что также осталось после продажи двух квартир, принадлежащих семье. Известно, что жилье, о котором идет речь, находится в элитном комплексе Knightsbridge Private Park в Москве.