Труп, накрытый чёрной плёнкой, лежит на станции метро "Приморская"

Вечером 18 января пасажиры метро увидели труп мужчины на станции метро “Приморская”. Об этом очевидцы пишут в группе “Признавашки ДТП и ЧП Санкт-Петербург”.





Погибший лежит на спине, его руки вытянуты вдоль тела. Сверху мужчина накрыт черной плёнкой.

Тело находится прямо около эскалаторов, ближе к стене. Оно ничем не огорожено и никем не охраняется, пишут очевидцы. Однако на фото можно увидеть сотрудника полиции.





О том, что стало причиной смерти мужчины, пока не сообщается. Его личность также не установлена.





Ранее Gazeta.SPb рассказывала о том, что на борту самолета, летевшего в Петербург, скончался пассажир . (Виктория Елисеева, Gazeta.SPb).



