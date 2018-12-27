В Санкт-Петербурге выдалась одна из самых снежных зим

Специалисты сообщают, что 18 января выпало около 15 сантиметров снега. Осадки создают опасную ситуацию на дорогах, провоцируют аварии и пробки. Более тысячи дворников и снегоуборочных машин трудятся на улице, чтобы убрать последствия снежной зимы. Еще семь тысяч человек убирают дворы, говорится в сообщении жилищного комитета Санкт-Петербурга.





Напоминаем, что врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов призвал дорожные предприятия активнее убирать город.



