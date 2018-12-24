Руководителям дорожных предприятий Петербурга хочется плакать от количества выпавшего снега



Всего за один день, пятницу, в городе выпало почти 60 тысяч кубометров снега. Когда у представителя ГУ ДСП «Петродворцовое» спросили, как дела обстоят в Петродворцовом районе, он заявил, что не знает, но хотелось плакать, глядя на то, как снег продолжает падать, передает «Фонтанка».

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что строительные леса у выборгского колледжа рухнули под весом снега. (Элла Андреева, Gazeta.SPb)

Известно, что больше всего на неубранные улицы и дороги жалуются жители Приморского и Выборгского районов. Их очисткой занимается ОАО «Коломяжское». Глава ведомства заявил, что непременно отправится в эти районы с ночной проверкой, чтобы проконтролировать деятельность снегоуборочных машин и дворников.