Три миллиона из бюджета Петербурга утекло на баннеры с опечаткой

Центр контроля качества запустил кампанию по рекламе “Петербургской марки качества”, которая рассказывает о товарах и услугах местных предпринимателей. Об этом сообщает “Фонтанка”.





Рекламу разместили на плакатах и билбордах по всему городу, а также на наземном транспорте. Ошибся Центр контроля качества лишь в расстановке букв. Так, вместо адреса сайта на всех носителях оказалось sbp.ru, а не spb.ru.





Соль ситуации в том, что реклама была размещена за счёт средств из городского бюджета. Всего Смольный потратил на эту кампанию 2,8 млн рублей – в конкурсе на установку рекламы победило четыре компании.





Ранее Gazeta.SPb рассказывала о том, что в Петербурге появится первая социальная реклама в стиле стрит- арт . (Виктория Елисеева, Gazeta.SPb).



