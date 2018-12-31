Россияне стали намного меньше доверять Владимиру Путину

Любопытно, что меньше всего доверия у россиян вызывает Владимир Жириновский. Главе ЛДПР не верят более 26% опрошенных. Результат чуть лучше показывает Дмитрий Медведев.



Эксперты отметили, что доверие к Путину начало падать еще в декабре 2018 года.



