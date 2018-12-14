В России могут запретить продавать алкоголь и табак в обычных магазинах

Сегодня, 18 января, Министерство здравоохранения России в лице его главного нарколога Евгения Брюна поддержало законопроект о том, чтобы продавать алкоголь и табак в специализированных магазинах. Об этом сообщает “РИА Новости”.





“Это, безусловно, внесет свою лепту в оздоровление нации”, – заметил Евгений Брюн.



Напомним, что с этой инициативой выступил депутат Госдумы Андрей Свинцов. Он мотивировал её тем, что выделение специализированных торговых точек для вредной продукции убережет от её покупки несовершеннолетних.





Минздрав отметил, что и само ведомство в течение нескольких лет планировало реализовать эту задумку.





Недавно Gazeta.SPb рассказывала о том, что Минздрав выступил за то, чтобы приравнять электронные сигареты к обычным . (Виктория Елисеева, Gazeta.SPb).



