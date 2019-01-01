Строительные леса у выборгского колледжа рухнули под весом снега



Известно, что у колледжа собираются ремонтировать фасад первого этажа. Неоднократно на состояние помещения жаловались как местные жители, так и учащиеся колледжа. Администрация сообщила, что в результате инцидента никто не пострадал, передает «Мойка78».

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что водитель спецтехники не справился со снежными завалами Невского района и перевернулся. (Элла Андреева, Gazeta.SPb) Фото: Вконтакте







Известно, что у колледжа собираются ремонтировать фасад первого этажа. Неоднократно на состояние помещения жаловались как местные жители, так и учащиеся колледжа. Администрация сообщила, что в результате инцидента никто не пострадал, передает «Мойка78».

О случившемся рассказали пользователи социальной сети «Вконтакте». В одном из сообществ о жизни города очевидец написал, что рядом с учебным заведением на улице Южный Вал увидел упавшие строительные леса. Пользователь предположил, что они не выдержали напора снега, но эта информация никем не подтверждена.