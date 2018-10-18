Огоньки петербургской телебашни заменят на новые за 133 миллиона рублей

Известно, что телебашня не изменится внешне – огни лишь отремонтируют и оставят на своих местах. Средства на замену выделили из бюджета Санкт-Петербурга. На данный момент башню освещает около 200 лампочек. В последний раз огни заменяли в 2008 году.



К слову, телебашня долгое время являлась самой высокой постройков в городе, пока в 2017 году ее не перегнал "Лахта Центр".





