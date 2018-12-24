У "Приморской" на пешеходном переходе сбили мужчину

Сегодня, 18 января, вечером у станции метро “Приморская” под колесами автомобиля оказался молодой человек. Об этом очевидцы пишут в группе “ДТП и ЧП. Санкт-Петербург”.





Свидетели проишествия рассказывают о том, что мужчина переходил дорогу в зоне пешеходного перехода, а после ДТП потерял сознание.





До приезда скорой помощи о пострадавшем позаботились неравнодушные петербуржцы. Одна женщина сходила в близлежащий магазин и купила пледы, которыми укутали молодого человека, чтобы тот не замерз. Сейчас о состоянии сбитого мужчины инфомации нет.



Недавно Gazeta.SPb писала о том, что на Ленинском проспекте Петербурга ребенка сбили на пешеходном переходе со Недавно Gazeta.SPb писала о том, что на Ленинском проспекте Петербурга ребенка сбили на пешеходном переходе со светофоров . (Виктория Елисеева, Gazeta.SPb).



