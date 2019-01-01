Александр Дрозденко окунулся в прорубь вместе со всеми православными ленинградцами

Дрозденко, как настоящий блогер, рассказывает обо всем, что происходит в его жизни. Сегодня, 18 января, он присоединился ко всем православным и окунулся в прорубь. В посте он пожелал всем здоровья и поздравил с праздником. Снимок с губернатором набрал почти 500 лайков – пользователи социальной сети пишут, что уважают Дрозденко за его поступок. Они ответили ему взаимностью.