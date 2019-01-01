В Кировском районе на берегу полыхал катер





Сегодня, 18 января, около пяти часов вечера в Кировском районе Петербурга горел катер, об этом сообщает ГУ МЧС по городу.





Спасатели сразу выехали на место происшествия. Оказалось, что горит катер в Угольной гавани на Элеваторной улице. Судно в момент пожара находилось на берегу.



Сообщается, что возгорание удалось ликвидировать к 18:16. В этом участвовало 19 человек и четыре единицы техники. Известно также, что пострадала обшивка палубы на площади 25 квадратных метров. Общий размер катера – 7×20 метров.





Сейчас о пострадавших в пожаре людях информации нет. Причины случившееся устанавливаются.















Ранее Gazeta.SPb писала, что спасатели спилили дверь, чтобы потушить пожар в Отрадном . (Виктория Елисеева, Gazeta.SPb).



