В Ленинградской области наступают настоящие крещенские морозы



В воскресенье, 20 января, станет чуть теплее. Специалисты также прогнозируют снег, ветер и гололедицу. Ночью температура будет ниже минус 12 градусов, говорится в сообщении Северо-Западного управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Таким образом, выходные в регионе выдадутся холодными.



Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что в Санкт-Петербурге 18 января следует ождать заморозки и гололед. (Элла Андреева, Gazeta.SPb)

Уже завтра, 19 января, в Ленинградской области пойдет небольшой снег и подует слабый ветер. Ближе к ночи похолодает – местами температура опустится от минус 10 до минус 15 градусов. В северных районах столбик термометра покажет отметку в минус 20 градусов.