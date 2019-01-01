Водитель «Жигулей» умер за рулем и спровоцировал аварию в Гатчине



Инцидент случился сегодня, 18 января, ранним утром в Гатчинском районе Ленинградской области. К слову, сотрудники правоохранительных органов обнаружили «Жигули» на обочине, говорится в сообщении УГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что в Волховском районе в результате массовой аварии погиб человек . Сейчас движение на автодороге Вологда – Новая Ладова перекрыто. (Элла Андреева, Gazeta.SPb)

Инцидент случился сегодня, 18 января, ранним утром в Гатчинском районе Ленинградской области. К слову, сотрудники правоохранительных органов обнаружили «Жигули» на обочине, говорится в сообщении УГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

По предварительным данным, пожилой мужчина скончался еще до встречи с «Ладой». Очевидцы инцидента пишут, что он скончался и только потом въехал на перекрестке в другого участника движения. Пока что не выяснено наверняка, как именно все произошло.