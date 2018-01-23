Полиция ведёт обыски в компаниях, импортирующих морепродукты

Проверка началась после возбуждения уголовного дела о контрабанде (статья 226.1 УК). Дело в том, что ранее на Балтийской таможне был обнаружен недостоверный коносамент, на котором печать Роспотребнадзора была изменена с «ввоз запрещен» на «ввоз разрешен». Коносамент декларировал провоз 15 тонн морепродуктов в контейнере. Стоимость товара по сопроводительному документу – 6,5 млн рублей.





Сейчас дело расследуется именно по статье о контрабанде, а не о подлоге, который, казалось бы, здесь очевиден. Однако о том, кто именно продходит подозреваемым по этому делу, не сообщается. Обыски в компаниях «Транслайн-Балтика» и «Арт-Ультра» являются страховочной мерой.



