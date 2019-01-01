В Красногвардейском районе огонь охватил частный дом



Напоминаем, что за сегодня это – не первый пожар. До этого петербуржцы писали о катере, который горел в Кировском районе Санкт-Петербурге. На ликвидацию возгорания потратили около часа.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что пожар в петербургской типографии произошел из-за взрыва боеприпаса. (Элла Андреева, Gazeta.SPb)



Сообщения о пожаре появились в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» в пятницу. Пока что спасатели не давали никаких официальных комментариев. Люди пишут, что горит деревянный дом – предположительно, чья-то дача. Непонятно, прибыли ли на место спасатели и есть ли пострадавшие.