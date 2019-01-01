В Гатчине осудили драчуна, который избивал сверстника



Слушание состоялось сегодня, 18 января, в Гатчинском суде. В результате подростка приговорили к исправительным работам на 80 часов, говорится в сообщении прокуратуры Ленинградской области.



Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что в Волховском районе в результате массовой аварии погиб человек. (Элла Андреева, Gazeta.SPb)

Молодые люди, прогуливаясь летом, решили выяснить отношения с одним из своих сверстников. Есть мнение, что 16-летний парень напал на подростка дважды. В первый раз процесс не удалось заснять, поэтому хулиганы вернулись и решили повторить, но уже на камеру. Позднее жестокий ролик попал в интернет и привлек внимание главы Следственного комитета Александра Бастыркина.