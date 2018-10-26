Пострадавшим при взрыве в Кингисеппе выплатят компенсацию до двух миллионов рублей

Известно, что тем, у кого травматический шок, выплатят 200 тысяч рублей. За ожог можно получить от 60 до 800 тысяч рублей – компенсация будет максимально крупной при огромном серьезном ожоге. Те, кто имеют сразу несколько диагнозов, могут рассчитывать на сумму до двух миллионов рублей, передает «Комсомольская правда» слова президента Национального союза страховщиков ответственности Игорь Юргенс.